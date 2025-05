Torre del Greco 23enne pestato sotto casa da due coetanei | uno era armato di pistola

Una violenta aggressione ha scosso Torre del Greco nella mattinata di domenica. Un ragazzo di 23 anni è stato brutalmente picchiato sotto casa da due coetanei, uno dei quali era armato di pistola. L’episodio è avvenuto in piazza Luigi Palomba, nel cuore della città, lasciando la comunità in stato di shock.

Un’aggressione brutale e inspiegabile si è consumata alle prime luci dell’alba di domenica a Torre del Greco, in piazza Luigi Palomba, cuore del centro cittadino. La vittima è un ragazzo di 23 anni, aggredito sottocasa da due suoi coetanei, uno dei quali armato di pistola. Torre del Greco, 23ennepestatosottocasa da due .L'articolo Torre del Greco, 23ennepestatosottocasa da due coetanei: uno era armato di pistola Teleclubitalia. 🔗Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Torre del Greco, 23enne pestato sotto casa da due coetanei: uno era armato di pistola

