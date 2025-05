Torna Tu Si Que Avis | al via le iscrizioni per il talent show dei Venerdì Piacentini

Ritorna "Tu Si Que Avis", il talent show dei venerdì piacentini! Dopo il successo della prima edizione, AVIS Comunale Piacenza lancia le iscrizioni per questa entusiasmante competizione, promossa dal Gruppo Giovani in collaborazione con il Comune di Piacenza e Black Lemon. Non perdere l'occasione di mostrare il tuo talento e divertirti con noi!

Dopo il successo della prima edizione, Torna "Tu Si Que Avis", il talentshow ispirato al celebre format televisivo, promosso da Avis Comunale Piacenza su iniziativa del suo Gruppo Giovani, in collaborazione con il Comune di Piacenza e Black Lemon, nell'ambito della rassegna dei Venerdì.

