Torna l' RDS Summer Festival 2025 con otto date in quattro città

Torna l'RDS Summer Festival 2025, un evento imperdibile che si svolgerà in quattro città italiane. Con otto date emozionanti, l'estate sarà animata dagli speaker di RDS 100% Grandi Successi, con Rossella Brescia e Ciccio & Baz pronti a fare da padroni di casa il 20 e 21 giugno in piazzale F.

Milano, 12 mag. (askanews) - RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT Tornano protagoniste dell'estate con RDS SummerFestival2025, otto eventi in quattrocittà italiane, con padroni di casa gli speaker della radio: Rossella Brescia, Ciccio & Baz di Tutti Pazzi per RDS il 20 e 21 giugno in piazzale Fellini a Rimini, Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi il 27 e 28 giugno in piazza Garibaldi a Senigallia, Petra Loreggian e Leo Di Bello il 4 e 5 luglio in piazza Vittorio Emanuele II a Monopoli e Anna Pettinelli e Filippo Ferrari l'11 e 12 luglio al Molo Brin a Olbia.Anche quest'anno inoltre numerosi talenti emergenti calcheranno il palcoscenico grazie al progetto RDS SummerFestival, con Galbanino il palco è sempre più tuo in collaborazione con Open Stage. Per il terzo anno l'iniziativa voluta da Galbanino darà la possibilità a cantanti e band provenienti da tutta Italia di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna l'RDS Summer Festival 2025 con otto date in quattro città

