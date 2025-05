Torna la tradizionale Sagra dell' Asado a San Colombano Certenoli con musica dal vivo

Torna a San Colombano Certenoli la tradizionale Sagra dell'Asado, un evento imperdibile organizzato dal Circolo Acli domenica 18 maggio a partire dalle 12. Oltre all'irresistibile asado, sarà possibile assaporare numerosi piatti tipici. Nel pomeriggio, la festa proseguirà con danze guidate dall'Orchestra Giuse e Alessia Band. Non mancate!

Torna a San ColombanoCertenoli l'attesa Sagradell'Asado, organizzata dal Circolo Acli domenica 18 maggio a partire dalle ore 12. Oltre al piatto forte, sarà possibile gustare tanti altri piatti tipici. Dalle 15 pomeriggio danzante con l'Orchestra Giuse e Alessia Band e la partecipazione di. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Torna la tradizionale Sagra dell'Asado a San Colombano Certenoli con musica dal vivo

Approfondimenti da altre fonti

Sagra dell’Asparago Selvatico - L'appuntamento tradizionale nel borgo della Sabina è molto atteso ogni anno e raggiunge la sua 18esima edizione. Dalle ore 13 apertura degli stand gastronomici con un menu a base di asparagi selvatici ... 🔗romatoday.it

Le sagre di maggio 2025 nel Lazio - Asparagi selvatici, fave e pecorino, cioccolato in quota e non solo. Ecco gli appuntamenti gastronomici da non perdere questo mese nella nostra regione ... 🔗romatoday.it

Tre giorni di festa e sapori e Campobello di Licata: torna la Sagra “Mpurnatu & mpanata” - Dal 9 all’11 maggio torna a Campobello di Licata la tradizionale Sagra “Mpurnatu & mpanata” che giunge alla 12esima edizione. Tre giorni di festa tra degustazioni, tradizione, sapori autentici, spetta ... 🔗agrigentonotizie.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Reverendo torna a cantare con J-Ax e annuncia il nuovo album Uno

A sette anni dal suo ultimo (e primo) lavoro solista “Oltre”, torna il musicista pugliese Reverendo con il nuovo album “Uno”.