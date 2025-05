Torna la grandine maggio senza pace per gli italiani

Con l'arrivo di maggio, molti speravano finalmente nel cambio stagione definitivo, ma la situazione climatica sembra riservare sorprese. Dopo un periodo di temperature in rialzo, la sensazione estiva è stata di breve durata. Negli ultimi giorni, infatti, le previsioni annunciano un possibile ritorno dei fenomeni avversi, tra cui la grandine, complicando ulteriormente la situazione per gli amanti della bella stagione. Leggi tutto...

Con il mese di maggio c'era speranza di fare il cambio stagione definitivo ma le cose non sembrano andare cosi e anzi la situazione può peggiorare. Nelle ultime settimane le temperature avevano visto un ottimo rialzo e c'era la sensazione che l'estate sembrava essere alle porte. Le cose però non sembrano essere cosi, ma anzi . L'articolo Torna la grandine, maggiosenzapace per gli italiani Temporeale Quotidiano.

