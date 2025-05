Torna la festa del vino di Boca | tanti appuntamenti dal 17 maggio al 2 giugno

Torna la Festa del vino di Boca, un appuntamento imperdibile che dal 17 maggio al 2 giugno celebra la 52esima edizione della Mostra mercato del vino. Due settimane ricche di cene e degustazioni, dedicate alla scoperta delle eccellenze dei produttori locali. La cantina di degustazione in viale Partigiani 9 sarà aperta per accogliere tutti gli appassionati.

