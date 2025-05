Torna la festa del vino di Boca | tanti appuntamenti dal 17 maggio al 2 giugno

Dal 17 maggio al 2 giugno, la festa del vino di Boca torna con la sua 52esima edizione! Immergiti in due settimane di cene e degustazioni, scoprendo i migliori produttori locali. Non perderti l'apertura della cantina di degustazione in viale Partigiani 9, per un'esperienza sensoriale indimenticabile!

Dal 17 maggio al 2 giugnoTorna l'appuntamento con la Mostra mercato del vinoBoca, che festeggia quest'anno la 52esima edizione. Due settimane di cene e degustazioni alla scoperte dei produttori locali. Come da tradizione la cantina di degustazione in viale Partigiani 9 sarà aperta

