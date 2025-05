Torna Il Mese della Ciminiera Scientifica | dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione

Dal 13 maggio, la città si accende di scienza e innovazione con il ritorno de "Il Mese della Ciminiera Scientifica". Dopo il successo delle prime edizioni, il festival, organizzato dall’Università e dal Centro siciliano di fisica nucleare, avrà come protagonista il museo "Città della Scienza" in via Simeto 23, offrendo eventi e attività coinvolgenti per tutti.

Dopo il successo della prime due edizioni, Torna "Il MesedellaCiminieraScientifica", il festival scientifico organizzato dall’Università e dal Centro siciliano di fisica nucleare e di struttura della materia, che vede come protagonista il museo "cittàdellaScienza" di via Simeto 23. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione

Ne parlano su altre fonti

Torna “Non TemiAMO la Matematica” la rassegna che promuove la cultura scientifica - Dal 1° al 22 marzo a Ravarino si tiene la tredicesima edizione di “Non TemiAMO la Matematica”, la rassegna che promuove la cultura scientifica attraverso incontri pubblici e conferenze divulgative: tema centrale di quest’anno sarà “AstroMate: in viaggio tra numeri e stelle” con un’edizione... 🔗Leggi su modenatoday.it

Torna l'ora legale: a fine mese lancette avanti di un'ora - Anche quest'anno torna l'ora legale.Nella notte tra sabato 29 e domenica 30marzo 2025 le lancette degli orologi andranno spostate un'ora in avanti: le 2 diventeranno le 3. Si dormirà quindi un'ora in meno, ma sarà possibile sfruttare un'ora di luce in più. L'ora legale resterà in vigore fino... 🔗Leggi su novaratoday.it

Torna il Circo Paniko, un mese di eventi - Giochi di prestigio, acrobazie, illusionismo e tanta musica. Tornano a Bologna i tendoni della compagnia nomade Circo Paniko che lo scorso inverno è stata accolta dalla città con un entusiasmo da ‘tutto esaurito’ ogni sera. L’edizione primaverile sarà ospitata sempre dal grande spazio verde di Villa Pini (Via del Carpentiere, 12) con un programma da oggi al 4 maggio che mette insieme sogni e desideri dei bambini, delle loro famiglie e dei ragazzi. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Torna il Mese della Ciminiera Scientifica; A Catania il mese della Ciminiera Scientifica 2025. Un viaggio tra scienza, innovazione e mare; Torna Il Mese della Ciminiera Scientifica: Catania si illumina di scienza e innovazione; Torna Il Mese della Ciminiera Scientifica. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne