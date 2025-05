Torna Il Mese della Ciminiera Scientifica | dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione

Torna il "Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio, la città si illumina di scienza e innovazione. Dopo il successo delle prime edizioni, questo festival, organizzato dall’Università e dal Centro siciliano di fisica nucleare, avrà come fulcro il museo "Città della Scienza" di via Simeto 23, offrendo eventi e scoperte per tutti.

