Torna a nuova vita il parco pubblico devastato dall' alluvione

Il Parco Cola di via Calamelli a Faenza riapre finalmente le sue porte alla comunità dopo i lavori di riqualificazione necessitati dall’alluvione. L'inaugurazione, prevista per domenica 18 maggio, offrirà un pomeriggio ricco di attività per le famiglie e momenti di festa, celebrando il ritorno di uno spazio verde fondamentale per tutti. Un'occasione da non perdere per riscoprire insieme la bellezza del parco.

