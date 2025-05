Torino al Lingotto è tutto pronto per il Salone del Libro | programma ospiti e biglietti

Manca poco all'apertura della XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere dal 15 al 19 maggio. Diretto da Annalena Benini, l'evento si conferma come epicentro della cultura italiana ed europea, richiamando ospiti di prestigio e una fitta programmazione. Non perdere l'occasione di partecipare a questa celebrazione della letteratura!

Manca pochissimo all’apertura della XXXVII edizione del Salone del Libro di Torino. Dal 15 al 19 maggio, Lingotto Fiere, ospitando l’atteso evento diretto da Annalena Benini, si riconferma così epicentro della cultura italiana ed europea. Un appuntamento che, anno dopo anno, si consolida come un. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino, al Lingotto è tutto pronto per il Salone del Libro: programma, ospiti e biglietti

Su questo argomento da altre fonti

Torino, al Lingotto è tutto pronto per il Salone del Libro: programma, ospiti e biglietti - Come da tradizione, il Salone del Libro di Torino anche per questa edizione si articolerà in diverse aree tematiche, ognuna guidata da figure di spicco del mondo della letteratura, del pensiero e dell ... 🔗torinotoday.it

Tutto pronto per A&T 2025 (Torino, 12-14 febbraio): focus su IA, automazione, additive manufacturing e transizione 5.0 - Clicca qui per partecipare Dal 12 al 14 febbraio 2025, Torino ospita la 19ª edizione di A&t – Automation & Testing, la fiera dedicata all’innovazione tecnologica per l’industria. L’evento, che si ... 🔗industriaitaliana.it

Salone del libro di Torino 2025: come arrivare al Lingotto Fiere con i mezzi pubblici, potenziati fino al 19 maggio - Dal 15 al 19 maggio 2025, il Lingotto Fiere accoglierà decine di migliaia di persone per la nuova edizione del Salone del Libro di Torino. Per l’occasione, Gtt ha predisposto un piano di potenziamento ... 🔗torinotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

A Torino il video hard della maestra d'asilo finito in rete e su Whatsapp

? una storia fatta di ricatti e licenziamenti quella che La Stampa racconta oggi in un articolo firmato da Giuseppe Legato.