Imola celebra un importante traguardo ai TopLegal Awards, svoltisi al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. Il prestigioso premio 'Studio dell’anno Corporate M&A Mid Cap' è stato attribuito a Bovesi and Partners, sotto la guida dell'avvocato Massimiliano Bovesi. Questo riconoscimento rappresenta il quinto successo per il legale imolese in una delle kermesse più rinomate del settore.

C’è stata gloria anche per Imola ai TopLegalAwards andati in scena al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. Già, perché il premio ‘studio dell’anno Corporate M&A Mid Cap’ è andato allostudioBovesi and Partners guidato dall’avvocato Massimiliano Bovesi. Si è trattato del quinto riconoscimento per il legale imolese nella kermesse settoriale più autorevole d’Italia: "In questo lavoro servono metodo, attenzione ai dettagli e un po’ di cuore – ha raccontato Bovesi –. A volte la differenza si fa proprio nei momenti critici di una trattativa: lì bisogna saper vedere soluzioni dove altri si fermano". Il team di lavoro conta circa venti professionisti, tra cui otto partner e ben dodici madrelingua. Non solo. "Questo riconoscimento è anche una storia emiliana – ha aggiunto Silvia Aquitani, partner dello studio –. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - TopLegal Awards allo studio Bovesi

