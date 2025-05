Tony Gilroy rivela come il commento del figlio ha ispirato la battuta in Andor 2

Tony Gilroy svela l'inaspettata origine di una battuta in Andor 2, rivelando che un commento incisivo di suo figlio ha influenzato profondamente il terzo atto della serie. Durante un'intervista, il creatore ha condiviso come questo scambio familiare abbia plasmato uno dei momenti chiave della narrazione, unendo creatività personale e professionale.

Nel corso della discussione sul terzo e penultimo atto di Andor 2, il creatore della serie, TonyGilroy, ha rivelato un episodio insospettabile che ha contribuito a plasmare uno dei momenti più incisivi della narrazione. Durante un'intervista, ha raccontato come il commento pungente di suo figlio, un autentico appassionato di Star Wars, lo abbia ispirato .

