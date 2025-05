Tony Effe e Giulia De Lellis | gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme. Un autunno ricco di emozioni li attende.

Il prossimo autunno porterà grandi novità per TonyEffe, il noto rapper che ha annunciato, insieme alla compagna Giulia De Lellis, l'arrivo del loro primo bambino. L'evento, attesissimo da tempo, è stato proclamato ufficialmente sui social, segno evidente di una coppia sempre più unita e decisa a costruire una famiglia solida e amorevole.

