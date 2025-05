Tonali e un colpo dal Milan | così convincono Conte a firmare

Con la stagione che entra nella fase cruciale, il Napoli si prepara a scrivere il finale di questa avventura, ma guarda già al futuro. In un contesto di competizione serrata con l'Inter, le scelte per l'organico del prossimo anno si fanno sempre più urgenti. Analizziamo dunque gli intrecci sul mercato e le mosse strategiche in vista di un’estate decisiva per il club partenopeo.

Con un finale di stagione ancora tutto da scrivere, il Napoli sta cominciando a costruire anche l’organico del futuro. Ecco tutti gli incrociCon uno Scudetto ancora tutto da conquistare visti i due squilli lanciati dall’Inter contro Hellas Verona e Torino, il Napoli non può permettersi passi falsi. Tra campo e mercato, si prospettano settimane molto intense. A cominciare dal futuro di Conte, discorso che avrà nel summit tra il tecnico pugliese e Aurelio De Laurentiis un punto di svolta, ma non solo.Tonali e un colpo dal Milan: Conte non si ferma a De Bruyne (LaPresse) – Calciomercato.itIn un mosaico ancora tutto da costruire, il patron Azzurro cercherà di mettere sul piatto la possibilità di investire i soldi ricavati dalla cessione di Kvaratskhelia e da quella (ormai sempre più vicina) di Osimhen. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Tonali e un colpo dal Milan: così convincono Conte a firmare

