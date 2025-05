tommy cash chi è e perché espresso macchiato ha creato polemica

In breve da Zazoom:

Espresso macchiato di Tommy Cash, il VIDEO del brano che fa infuriare l'Italia per gli stereotipi su mafia, soldi, stress e spaghetti - Tommy cash seduto ad un tavolo con davanti il suo espresso macchiato: "No stresso, no stresso, no need to be depresso" Il video di Espresso macchiato di Tommy Cash è virale. L'Estonia parteciperà al prossimo Eurovision Song Contest 2025 proprio con questo brano, nonostante dall'Italia moltiss 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it