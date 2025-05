Tombino coperto dall' asfalto torna alla luce ma diventa un pericolo

Un tombino coperto dall'asfalto riemerge, trasformandosi in un potenziale pericolo per i cittadini. Solo poche settimane fa, il consigliere comunale di Forza Italia, Massimo Antropoli, aveva sollevato la questione riguardante i chiusini occultati in via della Libertà, via Antica Sicopoli e via Martiri di Nassirya, aree critiche per la sicurezza stradale a Sant'Angelo in Formis.

Solo alcune settimane fa il consigliere comunale di Forza Italia Massimo Antropoli era intervenuto sulla vicenda dei chiusini coperti dall'asfalto in via della Libertà e via Antica Sicopoli, a Sant'Angelo in Formis, e in via Martiri di Nassirya, strada che collega la frazione e giunge fino a via.

