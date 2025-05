Tom Cruise rivela un genere di film di cui vorrebbe ancora essere protagonista

Tom Cruise, icona indiscussa del cinema, ha recentemente svelato un sorprendente desiderio: recitare in un genere che potrebbe stupire i fan. Con una carriera costellata di successi, da "Giorni di tuono" a "Codice d’onore", l'attore continua a cercare nuove sfide artistiche, dimostrando il suo incessante amore per il palcoscenico e la narrazione cinematografica.

Tom Cruise ha rivelato che c’è un genere piuttosto sorprendente in cui vorrebbeancora recitare. Tom Cruise è una delle più grandi star del cinema grazie alla sua lunga lista di classici come Giorni di tuono, L’uomo della pioggia e Codice d’onore (solo per citarne alcuni), ma è anche una delle migliori star dell’azione con grandi franchise come Mission: Impossible, Top Gun e l’aspirante franchise starter Edge of Tomorrow. Si tratta di una carriera piuttosto ampia che spazia dai drammi seri ai film di guerra, dai blockbuster estivi alle commedie vietate ai minori. È una carriera che pochi altri hanno, dato che molti si limitano alla loro bolla di sapone.Naturalmente, negli ultimi 15 anni Tom Cruise si è concentrato soprattutto sul genere d’azione. Ha lavorato a stretto contatto con registi come Christopher McQuarrie per produrre alcuni dei migliori film d’azione moderni, alcuni dei quali sono completamente originali e altri fanno parte di franchise di lunga durata. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Tom Cruise rivela un genere di film di cui vorrebbe ancora essere protagonista

Cosa riportano altre fonti

