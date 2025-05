Tom Cruise racconta il momento in cui Cass e Dustin Hoffman gli aprirono la strada per Rain Man

Tom Cruise ha condiviso un prezioso ricordo legato all'interpretazione di Rain Man durante un'intervista al BFI di Londra. In un momento di sincerità, ha rivelato come il supporto della sorella minore, insieme all'influenza di Cass e Dustin Hoffman, abbia aperto la strada per raggiungere una delle vette più iconiche della sua carriera.

Durante una recente intervista al BFI di Londra, Tom Cruise ha raccontato un episodio che ha segnato il percorso della sua carriera, spiegando come il supporto della sorella minore si sia rivelato determinante per ottenere una delle parti più iconiche del suo inizio professionale. Con toni sinceri e pieni di gratitudine, Cruise ha ricordato il . L'articolo Tom Cruiseracconta il momento in cui Cass e DustinHoffman gli aprirono la strada per Rain Man è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tom Cruise racconta il momento in cui Cass e Dustin Hoffman gli aprirono la strada per Rain Man

