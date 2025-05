Tolga torna Selin perde il feto e Umit cerca permesso per la Svezia su Tradimento

Nell'imminente episodio di "Tradimento" del 13 maggio 2025, le tensioni raggiungono il culmine: Tolga torna, Selin affronta la perdita del feto e Umit cerca il permesso per la Svezia. Colpi di scena e rivelazioni sorprendenti promettono di svelare segreti inconfessabili, rendendo ogni relazione ancora più complicata e carica di emozione.

L'ultima puntata di Tradimento in onda su Canale 5 sta regalando forti emozioni e colpi di scena. Le anticipazioni svelano dettagli cruciali per la narrazione del 13 maggio 2025, lasciando intendere come numerosi segreti e dolorose verità si intreccino sullo sfondo di relazioni complicate e tradimenti inaspettati. Intrighi e segreti La trama prende una piega .

