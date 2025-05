Tocca all' italiano Carlo Ancelotti ridare gioia al Brasile del calcio

Carlo Ancelotti, il maestro del calcio italiano, ha l'onore e l'onere di guidare il Brasile verso nuovi trionfi. Con oltre 200 milioni di cuori che battono per la Selecao, il tecnico dovrà affrontare l'arduo compito di riportare la gioia e la grandezza calcistica, puntando a conquistare la sesta Coppa del Mondo.

