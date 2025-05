Tò in Albania se ne infischiano delle paturnie sui migranti | Edi Rama stravince e viaggia verso la maggioranza assoluta

Il premier albanese Edi Rama ha ottenuto una netta vittoria nelle recenti elezioni politiche, con i primi risultati che confermano un'ampia maggioranza. Mentre gli exit poll lo posizionavano al 51,8%, lo spoglio parziale dei seggi mostra un incremento al 53%. L'opposizione, guidata da Sali Berisha del Partito Democratico, affronta dunque una sfida significativa nel contesto di un clima politico in continua evoluzione.

Il premier albanese Edi Rama ha stravinto alle elezioni politiche in Albania. E ora si tratta solo di capire di quanto. I primi exit poll lo davano al 51,8% dei voti. I primi risultati reali lo danno perfino sopra: quando lo spoglio è arrivato al 20% dei seggi è al 53%. L’opposizione guidata dal Partito democratico di Sali Berisha, che a dispetto di quello che potrebbe far pensare il nome è di orientamento di centrodestra, è al 33% in calo rispetto agli exit poll che lo davano al 38%. Lontanissimo il Partito socialdemocratico, che si attesterebbe intorno al 4%. Dunque, Rama è già di fatto riconfermato presidente, per quello che sarà il suo quarto mandato.La vittoria netta di Edi Rama alle elezioni in AlbaniaSe si dovessero confermare le attuali percentuali, Rama potrebbe incrementare significativamente il numero dei propri parlamentari, portandolo a 84 dai 74 attuali su 140. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tò, in Albania se ne infischiano delle paturnie sui migranti: Edi Rama stravince e viaggia verso la maggioranza assoluta

