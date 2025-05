titizé la meraviglia onirica del sogno veneziano di daniele finzi pasca

In breve da Zazoom:

Bergamo. “Titizé è un turista sognatore”. Così viene definito, in una metaforica personificazione, il “SognoVeneziano” di uno spettacolo che invita a riconoscersi, a svelarsi e, in questo svelarsi, a ritrovarsi. Ci si perde, ci si scopre e ci si ritrova, infatti, in “Titizé – A Venetian Dream“, spettacolo di DanieleFinziPasca che conclude la Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti, in scena nel principale teatro cittadino fino a domenica 18 maggio.Uno spettacolo teatrale acrobatico, coprodotto dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale con la Compagnia FinziPasca, in partnership con la Compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo. Una “commedia comica e dello stupore”, che immerge lo spettatore in un’atmosfera liquida tra la laguna veneta ed un mondo onirico di miraggi che si fanno segno del tangibile. 🔗Leggi su Bergamonews.it