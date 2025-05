Tiscali Campus il nuovo podcast su Loquis tra architettura sostenibile e opere d' arte

Scopri Tiscali Campus, il nuovo podcast di Open Campus in collaborazione con Loquis e Tiscali Italia. Un viaggio affascinante tra architettura sostenibile, opere d'arte contemporanea e percorsi naturali, che esplora la bellezza e l'innovazione del nostro territorio. Un'esperienza unica per chi ama l'arte e la natura in sintonia con l'ambiente.

Una suggestiva esperienza tra architetture sostenibili, opere d'arte contemporanea e percorsi naturali: ha preso vita così così TiscaliCampus, il nuovopodcast di Open Campus in collaborazione con Loquis, la prima piattaforma italiana di travel podcast, e Tiscali Italia, società del gruppo Tessellis attiva nelle Telecomunicazioni e nel settore Media&Tech. Il progetto è stato presentato oggi in occasione di un esclusivo press tour presso la sede del Campus, alla presenza di Bruno Pellegrini, amministratore delegato di Loquis, e Carlo Usai, presidente della Commissione Innovazione e accessibilità digitale del Comune di Cagliari. “Siamo onorati di essere partner di un progetto che contribuirà a far conoscere un luogo nato come sede di Tiscali e diventato un vero e proprio polo tecnologico, immerso in un paesaggio artistico e naturale unico. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tiscali Campus, il nuovo podcast su Loquis tra architettura sostenibile e opere d'arte

