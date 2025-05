Tiro con l’arco | Italia da Shangai non arrivano risposte positive

Dopo la tappa di Auburndale, il tiro con l'arco internazionale si sposta a Shanghai, dove l'Italia non riesce a ottenere risposte positive. I "Maestri Coreani" dominano l'arco olimpico, mostrando un'abilità straordinaria e relegando gli azzurri in fondo alla classifica. L'attesa è ora per un riscatto nelle prossime competizioni.

Dopo la tappa di Auburndale, il Tiro con l’arco internazionale ha mandato in archivio un altro appuntamento con la Coppa del Mondo: questa volta a Shanghai. Sulle linee di Tiro cinesi, a dettare legge sono stati – in particolare nell’arco olimpico – i “Maestri Coreani” che, tornati a competere a differenza di quanto avvenuto negli Stati Uniti, si sono presi tutte e cinque i primi posti delle specialità in programma.Più variegata invece la lotta nel compound, con tante nazioni – dai Paesi Bassi all’India – in grado di trovare acuti importanti nei vari tabelloni individuali e a squadre, per una disciplina che inevitabilmente sta crescendo ancor di più rispetto al passato, visto anche il fatto che fra tre anni sarà di scena, con il Mixed Team alle Olimpiadi.E l’Italia? Il compound dopo quanto fatto vedere di buono negli States ha accusato una battuta d’arresto, ma il comparto resta competitivo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro con l’arco: Italia, da Shangai non arrivano risposte positive

Su altri siti se ne discute

Tiro con l’arco, i convocati dell’Italia per Auburndale: 12 azzurri al debutto stagionale in Coppa del Mondo - Archiviata una brillante stagione indoor, la Nazionale italiana di tiro con l’arco volta pagina e si appresta ad affrontare da martedì 8 a domenica 14 aprile il primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025. Sarà Auburndale (Florida, Stati Uniti) ad ospitare la tappa inaugurale del circuito maggiore, che torna protagonista per l’inizio di un nuovo ciclo olimpico.Il movimento azzurro, reduce da un’edizione dei Giochi Olimpici priva di medaglie, vuole cominciare positivamente il percorso verso Los Angeles 2028 e va a caccia di riscontri incoraggianti nelle prossime prove di World ... 🔗Leggi su oasport.it

Tiro con l’arco: prima tappa di Coppa del Mondo in archivio. Italia a due volti - La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco è andata ufficialmente in archivio e, come sempre, dopo un evento del genere arriva il tempo dei bilanci, all’interno di una stagione che sarà intensissima.Ad Auburndale in Florida, dove non era presente la nazionale della Corea del Sud (potenza assoluta e riferimento della disciplina), il tiro con l’arco – sia a livello di olimpico sia a livello di compound – non ha mancato una volta di più di ribadire la totale globalizzazione di uno sport sempre più aperto a tutte le parti del mondo. 🔗Leggi su oasport.it

Tiro con l’arco, i nuovi tecnici dell’Italia: Filippo Clini direttore, nello staff anche Michele Frangilli - Verso un nuovo quadriennio, che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La Fitarco, dopo aver ratificato l’arrivo di un nuovo presidente federale, Vittorio Polidori, ha reso nota con la sua governance le cariche relative all’area dei tecnici delle Nazionali azzurre.Il settore olimpico senior verrà guidato da Filippo ?Clini, che dal prossimo mese di ottobre ricoprirà il ruolo di Direttore Tecnico, mentre in questi mesi affiancherà la nazionale in veste di consulente dal momento che è ancora sotto contratto con un’altra rappresentativa (Lussemburgo). 🔗Leggi su oasport.it

ITALIA FIONDA QUARTA AI MONDIALI NELLA CATEGORIA A SQUADRE; Tiro con l'arco, Coppa del Mondo di Shangai: in gara anche Elisabetta Mijno; Barletta: Olimpiadi 2012, a Londra la barlettana Lionetti migliore “azzurra” nel tiro con l’arco; Londra 2012, dall'arco al pugilato già 42 i pass azzurri. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tiro con l’arco: Italia, da Shangai non arrivano risposte positive - Dopo la tappa di Auburndale, il tiro con l'arco internazionale ha mandato in archivio un altro appuntamento con la Coppa del Mondo: questa volta a ... 🔗oasport.it

Tiro con l’arco, Italia esclusa dalle finali del weekend in Coppa del Mondo a Shanghai - Si è appena conclusa senza grandi soddisfazioni per i colori azzurri la quarta giornata di gara a Shanghai, sede del secondo appuntamento stagionale della ... 🔗oasport.it

Tiro con l’arco, World Cup: si conclude senza finali l’avventura degli azzurri a Shanghai - Si chiude senza finali l’avventura dell’Italia nella seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro con l’arco di scena a Shanghai. Giornata amara per gli azzurri, eliminati nelle prove individuali del ... 🔗sportface.it