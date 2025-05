tim con roma capitale per una città sempre più smart e digitale

Roma si conferma un hub strategico per l'innovazione grazie alla sinergia con Tim, che porta competenze e tecnologie all'avanguardia. Questo dialogo tra istituzioni e aziende apre a una trasformazione digitale della capitale, puntando a rendere la città sempre più smart e connessa, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Roma, 12 mag. (askanews) - RomaCapitale torna al centro dell'interesse per gli investimenti e le competenze, grazie a un dialogo sempre più concreto tra istituzioni e grandi realtà del mondo dell'innovazione e del digitale come Tim che mette a disposizione le sue tecnologie e competenze per una cittàsempre più smart e digitale, come spiega Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer di Tim."Tim è la piattaforma Ict più grande che c'è in questo paese - ha detto Schiavo -. E' un'azienda che ho l'onore di rappresentare e che mette da sempre al servizio del sistema pubblico e privato, innovazione e tecnologia. Ora siamo in un momento in cui c'è tantissima tecnologia disponibile e questa finalmente ci può dare la possibilità di rendere più funzionali anche le città, ma soprattutto, per città come Roma che hanno un patrimonio artistico e culturale immenso, la tecnologia ci dà anche la possibilità di esportare la bellezza della città quindi da un lato noi possiamo creare un cruscotto di controllo che metta al servizio degli amministratori locali tutti i Kpi che loro intendono misurare per adottare decisioni in tempo reale, quindi dal traffico all'inquinamento dell'acqua e dell'aria all'illuminazione della città, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, quindi tutte le cose che con sensoristiche evolute noi possiamo aiutare un sindaco, un amministratore, a monitorare in modo che le decisioni vengano adottate in tempo reale. 🔗Leggi su Quotidiano.net