Tifo atalantino unito nel silenzio nel ricordo di Claris | Portato via da un mondo senza coscienza

In un silenzioso tributo alla memoria di Riccardo Claris, il tifo atalantino si riunisce in un gesto di solidarietà e cordoglio. Bergamo, colpita da un dolore profondo, si stringe attorno al Gewiss Stadium e via Ghirardelli, dove si è consumata una tragedia che segna la comunità. Tra fiori e maglie, un ricordo indelebile di un giovane portato via troppo presto.

Bergamo. Un centinaio di metri dividono in linea d’aria il Gewiss Stadium e via Ghirardelli, dove una settimana fa si consumava il tragico omicidio di Riccardo Claris, il 26enne Tifoso atalantino accoltellato in piena notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio. Lì, tra i mazzi di fiori, le maglie e i messaggi già consegnati alla famiglia, è stata posata, tra le altre, una corona di fiori che porta la firma degli “Ultras Atalanta”. “Ovunque con noi” era stato il saluto nell’immediato pomeriggio dei 2025 del settore ospiti di Monza, seguito da un “Ciao Riccardo” rimasto esposto su viale Giulio Cesare per tutta la scorsa settimana. Per tenere vivo il suo ricordo, le due curve hanno scelto di concerto il silenzio nella prima gara casalinga dopo il dramma, quella di lunedì sera contro la Roma. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tifo atalantino unito nel silenzio nel ricordo di Claris: “Portato via da un mondo senza coscienza”

