Tibet colpito da sisma magnitudo 5 5

In breve da Zazoom:

Il Tibet è stato scosso da un terremoto di magnitudo 5,5, con epicentro nella contea di Lazi. L'evento sismico, registrato alle 5.11 ora locale, ha destato preoccupazione per possibili danni e frane. Le autorità cinesi, attraverso il China Earthquake Networks Center, stanno attualmente valutando la situazione, mentre vigili del fuoco e squadre di soccorso si stanno mobilitando per garantire la sicurezza delle popolazioni locali.

3.08 Un terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito il Tibet, dove le autorità cinesi stanno ancora raccogliendo informazioni su possibili danni e frane. Secondo il China Earthquake Networks Center, il sisma ha colpito alle 5.11 ora locale nella contea di Lazi, nella città di Xigaze, con epicentro a una profondità di 10km. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso della contea colpita sono già dispiegati dove il sisma è stato più intenso.Ancora non è noto se ci sono vittime. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti da altre fonti

Myanmar senza pace, un nuovo sisma di magnitudo 5 ha colpito la città di Mandalay - Quando ancora si scava tra le macerie per cercare qualche superstite del devastante sisma, di magnituto 7.7 sulla scala Richter che ha causato almeno 2700 vittime, di lunedì, la terra nel Myanmar torna a tremare. Stando a quanto riporta il centro sismologico euromediterraneo, un nuovo terremoto di magnitudo 5 ha colpito la zona della città birmana di Mandalay, già devastata.Secondo gli eseperti l’epicentro del sisma è stato localizzato a 16 chilometri a sudovest di Mandalay, a una profondità di 35 chilometri. 🔗Leggi su lanotiziagiornale.it

Cina: provincia su confine invia altri aiuti a Myanmar colpito da sisma - La provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan oggi ha inviato altre forniture di soccorso per un valore di un milione di yuan (circa 139.310 dollari) al Myanmar, dopo che venerdi’ scorso un forte terremoto ha colpito il Paese del Sud-est asiatico. Le forniture, tra cui maschere per il viso, indumenti protettivi e medicinali, saranno consegnate dal capoluogo provinciale di Kunming a Nay Pyi Taw questo pomeriggio. 🔗Leggi su romadailynews.it

Terremoto Napoli, paura ai Campi Flegrei. Nuovo sisma magnitudo 3.5. Piantedosi: Stato c’è - Il terremoto che ha interessato la zona dei Campi Flegrei nella notte tra il 12 e il 13 marzo ha causato tanta paura e pochi danni. La scossa di magnitudo 4.4, pari a quella del maggio scorso, è stata la più forte degli ultimi quaranta anni nell'area. Intanto, oggi alle 19.44 c'è stata una nuova scossa di magnitudo 3.5. Il bilancio della scossa più forte parla di un ferito dal crollo di una contro-soffittatura nel quartiere napoletano di Bagnoli, di una villetta sgomberata, una chiesa chiusa e una scuola interdetta, oltre ad alcune vie imbiancate dalla polvere dei calcinacci caduti sulle ... 🔗Leggi su tg24.sky.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Terremoto in Tibet: Intergruppo italiano chiede al governo Meloni invio protezione civile - Malavasi, Intergruppo Italia-Tibet: Che il governo italiano si attivi con la protezione civile; Terremoto in Tibet: oltre 100 i morti accertati dopo la scossa di Magnitudo 7.1; Terremoto in Tibet, violenta scossa di magnitudo 7.1 causa almeno 95 morti: si cercano i sopravvissuti; Forte terremoto in Tibet, i morti salgono a 126. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media