Ti voglio con me Amici 24 per Nicolò si muove la big della musica italiana

L'uscita di Nicolò Filippucci dalla scuola di Amici 24 ha colto di sorpresa i fan, scatenando un’ondata di indignazione sui social. Il giovane artista, da molti considerato tra i principali favoriti alla vittoria, ha dovuto abbandonare la competizione proprio alla vigilia della finale, nel corso della semifinale trasmessa sabato sera su Canale 5. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, creando un acceso dibattito tra i sostenitori.

L’uscita di Nicolò Filippucci dalla scuola di Amici 24 ha scosso profondamente i fan del talent di Maria De Filippi, tanto da scatenare una vera e propria ondata di indignazione sui social. Il giovane cantante, considerato da molti uno dei favoriti alla vittoria, ha dovuto abbandonare la competizione proprio a un passo dalla finale, durante la semifinale andata in onda sabato sera su Canale 5. La notizia della sua eliminazione ha fatto rapidamente il giro del web, dove non si è fatta attendere la reazione del pubblico, che in queste ore si è mobilitato al punto da organizzare una protesta davanti agli studi del programma.>>“Fermiamo il programma”. Amici 24, choc dopo l’eliminazione di Nicolò: problemi per Maria De Filippi. Cosa sta succedendoNel frattempo, Nicolò ha scelto di guardare avanti e tornare subito alla sua quotidianità, concentrandosi completamente sulla musica. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

