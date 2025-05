Ti voglio con me Amici 24 | Nicolò e il sostegno della musica italiana

Nicolò Filippucci, protagonista di Amici 24, ha lasciato il pubblico senza parole con la sua eliminazione, avvenuta proprio alla vigilia di un momento cruciale. Sostenuto dalla passione per la musica italiana, il giovane artista ha toccato i cuori dei fan, che si sono mobilitati sui social per esprimere il loro supporto e la loro incredulità.

L’eliminazione di Nicolò Filippucci da Amici 24 ha sorpreso e commosso i fan del talent show di Maria De Filippi, provocando una vera ondata di reazioni sui social media. Nicolò, considerato uno dei candidati principali per la vittoria finale, ha dovuto lasciare la competizione proprio alla vigilia della finale, durante la semifinale trasmessa su Canale 5. La notizia della sua eliminazione si è diffusa rapidamente online, innescando una mobilitazione del pubblico che ha addirittura portato a manifestazioni di protesta davanti agli studi del programma.Un nuovo inizio per NicolòNonostante l’addio prematuro, Nicolò ha subito guardato avanti, immergendosi completamente nella sua passione per la musica. Con spirito indomito, l’artista ha annunciato il lancio del suo primo EP il 23 maggio, segnando ufficialmente l’inizio della sua carriera discografica. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ti voglio con me”. Amici 24: Nicolò e il sostegno della musica italiana

Le notizie più recenti da fonti esterne

Amici 24, Nicolò dopo l'eliminazione: Non sono fierissimo di me, ma sono cresciuto tanto; Amici 24 , Nicolò eliminato a un passo dall'ultima puntata: ecco chi sono i finalisti; Amici 24, Nicolò eliminato: lacrime e delusione, dure parole del cantante dopo la puntata; Amici 24, Nicolò Filippucci in crisi: Non sono mai soddisfatto di quello che faccio (VIDEO). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Notizie recenti da Zazoom

Timori di una Terza guerra mondiale in Europa entro dieci anni: la Russia vista come minaccia principale

Una crescente preoccupazione per l’eventualità di una Terza guerra mondiale emerge da un sondaggio condotto da YouGov in cinque Paesi europei — Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito — secondo cui tra il 41% e il 55% degli intervistati ritiene probabile un conflitto globale entro i prossimi 5 o 10 anni.

Musetti-Virtanen oggi agli Internazionali d'Italia 2025: orario, precedenti e diretta TV

Lorenzo Musetti debutta oggi, venerdì 9 maggio, agli Internazionali d’Italia 2025 affrontando il finlandese Otto Virtanen, attualmente numero 130 del ranking ATP.

Simona Izzo confessa a 'La volta buona': Controllo Ricky Tognazzi tutti i giorni, sono una gelosona

Simona Izzo ha rivelato la sua gelosia per il marito Ricky Tognazzi durante l'intervista a La volta buona, andata in onda oggi, martedì 6 maggio.