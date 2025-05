“Ti ho rotto lo specchietto 3 anni fa Ora lavoro ecco i soldi” il biglietto di scuse che commuove Reggio Emilia

A Reggio Emilia, una lettera inaspettata ha riacceso un atto di gentilezza. Tre anni dopo aver danneggiato uno specchietto, un uomo ha deciso di rimediare, inviando 50 euro e un messaggio toccante. La proprietaria dell'auto, commossa, ha espresso il desiderio di incontrarlo. Un gesto semplice, ma carico di significato. Scopri di più su questa storia commovente.

In una scuola per specializzandi si è messo d'impegno a rianimare un manichino: «Bè, almeno non l’ho rotto» - Tutti i Royal sanno come effettuare una rianimazione cardipolmonare. Incluso re Carlo III, che ha imparato la tecnica in Marina. L’occasione giusta per dimostrare in pubblico le sue competenze si è finalmente presentata ieri, con il sovrano invitato a rianimare un manichino durante una visita al Royal College Of Nurses, la scuola londinese per infermieri specializzati. ... 🔗Leggi su iodonna.it