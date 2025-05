Thuram osserva Atalanta Roma con il fratello Marcus | il VIDEO del centrocampista della Juve con le mani nei capelli è già virale sui social

Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, è stato sorpreso in un momento di intensa emozione durante la partita Atalanta-Roma, osservato dal fratello Marcus. Il video, in cui Khephren si porta le mani nei capelli per la tensione, sta rapidamente diventando virale sui social, evidenziando l'importanza della sfida in chiave Champions.

ThuramosservaAtalantaRoma con il fratelloMarcus: il VIDEO con il centrocampistadellaJuve che guarda il match importante in ottica ChampionsIl centrocampistadellaJuve Khephren Thuram è stato ripreso dal fratelloMarcus mentre stava guardando il match dell’Atalanta contro la Roma, molto importante in ottica Champions League per i bianconeri. Thuram watching Atalanta – Roma? pic.twitter.comOjEm45pjUw— Bianconeri Zone (@BianconeriZone) May 12, 2025Il VIDEO con la reazione del centrocampista francese è già virale sui social e mostra come anche lui, come tanti tifosi bianconeri, spera in una vittoria dell’Atalanta. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Thuram osserva Atalanta Roma con il fratello Marcus: il VIDEO del centrocampista della Juve con le mani nei capelli è già virale sui social

