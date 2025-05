Thunderbolts* | gli incassi sono migliori di tutti i recenti film Marvel Studios

Thunderbolts*: gli incassisonomigliori di tutti i recentifilmMarvelStudiosGli incassi di Thunderbolts* hanno fatto registrare un +34 milioni di dollari all’estero e +67,1 milioni di dollari a livello globale nel secondo weekend di programmazione. Finora, il film sta ottenendo risultati molto migliori rispetto ai recenti titoli del Marvel Cinematic Universe come “Captain America: Brave New World“, “The Marvels” e “Ant-Man and the Wasp: Quantumania“, che hanno registrato un forte calo nel secondo fine settimana di programmazione. Ciononostante, il film ha un budget di produzione di ben 180 milioni di dollari, senza contare almeno 100 milioni di dollari di spese di marketing. Dato che i proprietari dei cinema trattengono metà degli incassi, Thunderbolts* ha bisogno di una lunga permanenza nelle sale per giustificare il suo prezzo. 🔗Leggi su Cinefilos.it

Thunderbolts: le proiezioni di prova sono rassicuranti: "Tra i migliori film dei Marvel Studios da anni" - Per una volta, le proiezioni di prova sembra abbiano avuto un responso positivo da parte del pubblico per il nuovo film del MCU Thunderbolts sarà il prossimo film dei Marvel Studios ad approdare in sala e sembra che le ultime proiezioni di prove siano andate piuttosto bene. Dopo che Captain America: Brave New World aveva avuto pessimi test-screening, la speranza è che il prossimo film possa riportare l'MCU sulla strada giusta prima dell'arrivo de I Fantastici Quattro: Gli Inizi a luglio. 🔗Leggi su movieplayer.it

Thunderbolts* ancora in testa al box office USA, I peccatori supera il traguardo dei 200 milioni - Posizioni invariate in vetta al botteghino americano, anche se gli incassi del nuovo cinecomic Marvel si dimezzano nel secondo weekend. 🔗msn.com

Sempre in testa i supereroi di Thunderbolts*, ma incassi in calo - I supereroi di Thunderbolts* dominano ancora il box office del fine settimana, mettendo in cascina una cifra vicina al milione di euro (982. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Thunderbolts* pronto a dominare il box office! Le cifre adesso sono sopra le aspettative - Le nuove stime degli analisti per gli incassi del primo weekend di Thunderbolts* sono molto in rialzo rispetto ai giorni ... 🔗cinema.everyeye.it