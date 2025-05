Thunderbolts domina I peccatori Minecraft Accountant 2 e Clown in a Cornfield

...ha catturato l'attenzione del pubblico, superando le pellicole concorrenti come "Minecraft Accountant 2" e "Clown in a Cornfield". Questo weekend si conferma quindi un successo per Thunderbolts, che, nonostante il calo, mantiene salda la sua posizione grazie a una trama avvincente e a performance straordinarie.

Il weekend si è rivelato propizio per Thunderbolts, che dopo la prima settimana continua a dominare la classifica degli incassi negli Stati Uniti, nonostante un calo del 50% rispetto ai giorni precedenti. La pellicola, con un cast di spicco composto da Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour, ha registrato ulteriori 33 milioni di dollari . L'articolo Thunderboltsdomina, I peccatori, Minecraft, Accountant 2 e Clown in a Cornfield è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Thunderbolts domina, I peccatori, Minecraft, Accountant 2 e Clown in a Cornfield

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thunderbolts della Marvel domina il botteghino italiano con 1,8 milioni di euro - Dopo aver sbancato negli Stati Uniti (con 76 milioni di dollari nel fine settimana), Thunderbolts* - nuova variante del format X Men organizzato dalla Marvel come una reunion di alcuni dei suoi più amati supereroi psicopatici - traina anche il botteghino italiano: in cinque giorni incassa al box office 1 milione 816mila euro (per un totale di 2 milioni 385mila euro).Al secondo posto, un altro debutto in sala: Black Bags, il thriller tecnologico di Steven Soderbergh con Michael Fassbender e Cate Blanchett che fa segnare un incasso di 392mila euro. 🔗Leggi su quotidiano.net

Box Office | Un Film Minecraft domina in Italia - Il fenomeno Un Film Minecraft non ha risparmiato neppure il nostro paese, e l’esordio al Box Office ITALIA è stato da urlo.Dopo i dati da record provenienti dal Box Office USA, infatti, la pellicola ispirata al famoso videogame di successo ha dominato in lungo ed in largo anche nel nostro paese, e lo ha fatto attraverso numeri impressionanti. Secondo i dati di Cineguru, infatti, il bottino totale del Box Office ITALIA è stato 7,65 milioni, con oltre il 75% degli incassi rispetto allo stesso weekend dello scorso anno, ed il 43% rispetto a sette giorni fa. 🔗Leggi su universalmovies.it

Mister Movie | Warner Bros.: Minecraft e I Peccatori Ribaltano il Destino dei Boss Dopo il Flop di Joker 2 - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.mistermovie.it. Il successo inaspettato di Minecraft e l'acclamato debutto di Sinners potrebbero aver salvato i co-presidenti De Luca e Abdy dopo le ammissioni sul fallimento di Joker: Folie à Deux. 🔗Leggi su mistermovie.it

Thunderbolts domina il box office con quasi un milione di euro, ma in calo del 47%; Thunderbolts della Marvel domina il botteghino italiano con 1,8 milioni di euro; Thunderbolts domina, I peccatori, Minecraft, Accountant 2 e Clown in a Cornfield; Thunderbolts mantiene la vetta al box office americano, ma gli incassi calano drasticamente. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Thunderbolts della Marvel domina il botteghino italiano con 1,8 milioni di euro - Thunderbolts spopola in Italia con 1,8 milioni di euro, seguito da Black Bags di Soderbergh. Calo del 14% negli incassi totali. 🔗quotidiano.net

Thunderbolts* ancora in testa al box office USA, I peccatori supera il traguardo dei 200 milioni - Posizioni invariate in vetta al botteghino americano, anche se gli incassi del nuovo cinecomic Marvel si dimezzano nel secondo weekend. 🔗msn.com

Thunderbolts domina il box office con quasi un milione di euro, ma in calo del 47% - Thunderbolts guida il box office con 982.730 euro, seguito da Black Bag e Until Dawn. Incassi totali in calo del 34%. 🔗quotidiano.net