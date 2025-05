Thunderbolts* ancora in testa al box office USA I peccatori supera il traguardo dei 200 milioni

Le posizioni al vertice del botteghino americano rimangono stabili, nonostante una flessione significativa per il nuovo cinecomic Marvel. Thunderbolts, giunto al suo secondo weekend, continua a dominare la classifica, sebbene gli incassi siano diminuiti del 50%. Con un cast di star come Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour, la pellicola mantiene l'attenzione del pubblico, ma il calo dei ricavi solleva domande sull'interesse a lungo termine.

Posizioni invariate in vetta al botteghino americano, anche se gli incassi del nuovo cinecomic Marvel si dimezzano nel secondo weekend. Thunderbolts si gode un altro weekend, il secondo, in vetta alla classifica degli incassi americani anche se gli incassi della pellicola targata Marvel calano del 50%. La pellicola interpretata da Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour ha incassato altri 33 milioni arrivano a un totale domestico di oltre 128 milioni mentre gli incassi globali si aggirano sui 272 milioni. Si tratta di un risultato importante anche se, con un budget di produzione di 180 milioni di dollari oltre a circa 100 milioni di dollari di costi di marketing, il film dovrà comunque giocare sulla lunga durata dato che la . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Thunderbolts* ancora in testa al box office USA, I peccatori supera il traguardo dei 200 milioni

