Thunderbolts* anche Hideo Kojima ha adorato il film dei Marvel Studios | ecco la sua recensione

Hideo Kojima, il celebre guru dei videogame e creatore della popolare serie Metal Gear, non si limita a dominare il mondo dei giochi, ma è anche un fervente cinefilo. Di recente, ha condiviso le sue impressioni sull'ultimo film Marvel, Thunderbolts, colpito dalla performance di un cast stellare che include Florence Pugh e Lewis Pullman. Scopriamo cosa ne pensa di questa avventura cinematografica.

Il guru dei videogame, lo sappiamo, è anche un appassionato frequentatore delle sale cinematografiche e ha visto anche l'ultimo MarvelHideoKojima, noto soprattutto per aver creato la serie di videogiochi Metal Gear, ha recentemente scritto una breve recensione di Thunderbolts, rivelando che il film lo ha colpito molto. Interpretato da Florence Pugh, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, David Harbour e Sebastian Stan, il film del Marvel Cinematic Universe vede un gruppo di cattivi e antieroi riuniti per formare un'improbabile squadra il cui compito diventa quello di salvare il mondo. Il film affronta pesantemente i temi della salute mentale, della redenzione e della ricerca di un vero scopo nella vita, discostandosi dal tono generalmente più spensierato per cui il franchise dei . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Thunderbolts*, anche Hideo Kojima ha adorato il film dei Marvel Studios: ecco la sua recensione

Ne parlano su altre fonti

Death Standing 2: On The Beach, quanto dura il nuovo gioco PS5? Hideo Kojima ha fatto le cose in grande - Con Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima ha deciso di rilanciare la sua visione artistica in una produzione ambiziosa e tecnicamente eccellente, in arrivo su PlayStation 5 il 25 giugno 2025. Ma quanto dura il gioco? Pare proprio che per completare questo nuovo capitolo della serie saranno necessarie circa 75 ore.Come leggiamo su Eurogamer, in questa nuova avventura ci ritroviamo undici mesi dopo gli eventi del primo capitolo: Sam Porter Bridges, ormai in pensione, viene richiamato all’azione da Fragile per una missione che lo porterà oltre i confini americani, verso il Messico e ... 🔗Leggi su game-experience.it

Death Stranding 3, Hideo Kojima ha già delle idee per un nuovo capitolo ma non vuole dirigerlo - Mentre il mondo attende l’uscita di Death Stranding 2: On the Beach, Hideo Kojima sorprende ancora una volta con una conferma inaspettata: Death Stranding 3 è già in fase concettuale. Tuttavia, il leggendario game designer ha chiarito di non voler dirigere personalmente un eventuale nuovo capitolo. A 61 anni, con una lista di progetti sempre più ampia, tra cui il misterioso titolo per Xbox, OD, l’atteso Physint per PlayStation ed un film in produzione, Kojima sembra intenzionato a passare il testimone per il futuro del suo universo narrativo. 🔗Leggi su game-experience.it

Death Stranding 2: On The Beach, Hideo Kojima ha svelato dei dettagli inediti sul nuovo trailer - Hideo Kojima ha rivelato nuovi dettagli sul trailer di Death Stranding 2: On The Beach, confermando che il montaggio è quasi terminato. Attraverso un messaggio su X, il celebre game designer ha spiegato che questa volta il processo di editing ruota attorno alla musica, creando un approccio diverso rispetto al precedente trailer mostrato durante lo State of Play del 2024, che si basava su alcune cutscene selezionate. 🔗Leggi su game-experience.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Thunderbolts*, anche Hideo Kojima ha adorato il film dei Marvel Studios: ecco la sua recensione; Hideo Kojima critica Captain America: Brave New World – “Trama confusa e poco chiara”; Death Stranding 2 uscirà il 26 giugno, nel nuovo trailer c’è anche Luca Marinelli; Hideo Kojima 'recensisce' Captain America 4: Ma quando è diventato Cap?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Hideo Kojima svela dettagli sul film di Death Stranding: "strano e incredibile" - Hideo Kojima ha anticipato cosa aspettarsi dal film Death Stranding, attualmente in produzione per la famosa etichetta A24, durante un'intervista con Koji10, nella quale ha elogiato il talento del ... 🔗cinema.everyeye.it

Hideo Kojima ha già delle idee per un potenziale Death Stranding 3, ma non sarà lui a dirigerlo - Death Stranding 2: On the Beach non è arrivato ancora nei negozi, ma Hideo Kojima afferma di avere già delle idee per un altro sequel. Tuttavia, al tempo stesso ha precisato che non sarà lui a ... 🔗multiplayer.it

Il film di Death Stranding sarà "strano e incredibile", dice Hideo Kojima - C'è un film di Death Stranding in produzione presso A24, e Hideo Kojima ha recentemente parlato di questo adattamento cinematografico rimanendo sempre molto sul vago ma facendo capire quanto sia ... 🔗multiplayer.it