' The Wall' e la musica dei Pink Floyd arrivano sul palco del Teatro Comunale

Questo weekend, il Teatro Comunale si trasformerà in un palcoscenico di emozioni con un'interpretazione unica della musica dei Pink Floyd. L'opera rock dedicata allo storico album 'The Wall' vedrà protagonisti l'Orchestra Città di Ferrara, diretta da Roberto Molinelli, la Corale Veneziani, sotto la direzione di Teresa Auletta, e la band rock Pink Sonic. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica!

Eleonora Giorgi voleva la musica dei Pink Floyd per il suo funerale: ecco le dichiarazioni dell'attrice, scomparsa poche ore fa

Roma, 17 apr. (askanews) – Mancano poco meno di tre settimane ai cinque concerti a Roma di The Wall, il celebre concept album che per 5 giorni consecutivi verrà messo in scena dai Pink Floyd Legend come una vera e propria opera rock dal vivo in cui musica, teatro e immagini si fondono in un'unica grande esperienza multisensoriale. Sul palco del Teatro Olimpico, dal 7 all'11 maggio 2025, prenderà vita la costruzione – e la distruzione – in tempo reale del leggendario muro, elemento centrale della narrazione dell'opera, che, unito a performer, proiezioni in video mapping, costumi e ...

L'ondata di commozione seguita alla scomparsa di Eleonora Giorgi non accenna a placarsi. Mentre i suoi profili social sono presi d'assalto da centinaia di migliaia di utenti desiderosi di lasciare un messaggio di cordoglio, gli amministratori della pagina Facebook «Largo Arenula, 2» hanno indetto una petizione su Change.org per intitolarle via Elio Lampridio Cerva, a Roma, ovvero la via del bacio tra Nadia Vandelli e Manuel Fantoni (alias Sergio Benvenuti) nel film Borotalco.

Sono state soddisfatte le aspettative del pubblico pinkfloydiano per un' Opera senza eguali. The Pink Floyd Legend hanno egregiamente riportato sul

Mancano poche settimane ai cinque concerti a Roma di The Wall, il celebre concept album che per 5 giorni consecutivi verrà messo in scena dai Pink Floyd Legend come una vera e propria

I Pink Floyd Legend hanno debuttato al Teatro Olimpico con il loro nuovo spettacolo «The Wall», prodotto da Menti Associate. La tribute band romana, giovedì 8 maggio, ha portato in scena l'opera rock,