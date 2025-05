The Walking Dead | Daryl Dixon in Francia per salvare il giovane Laurent

Dopo gli eventi di "The Walking Dead", Daryl Dixon sbarca in Francia per salvare il giovane Laurent. Questo nuovo spin-off esplora avventure inedite in un'Europa post-apocalittica, affiancando i protagonisti in un viaggio ricco di tensione e scoperte, rimanendo fedele all'atmosfera intensa della celebre serie a fumetti di Robert Kirkman.

Un nuovo spin-off de The WalkingDead è in arrivo, portando in scena un'avventura parallela tratta dall'omonima serie a fumetti creata da Robert Kirkman. La serie, basata sulla celebre graphic novel, ha saputo affascinare il pubblico grazie a un'idea originale sviluppata da Frank Darabont, pur rimanendo fedele ai tratti guida dettati dal fumetto, con l'inserimento .

