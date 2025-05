The Paper spin-off de The Office con Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore in un nuovo format narrativo

Peacock ha svelato il titolo della nuova serie spinoff di The Office: "The Paper", che vede protagonisti Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore. Ambientata nell'universo della celebre sitcom, la serie promette un formato narrativo fresco e coinvolgente. La prima foto ufficiale è già stata pubblicata, creando grande attesa per il suo debutto a settembre.

Peacock ha reso noto il nome della nuova serie ambientata nell’universo di The Office, accompagnando l’annuncio con la pubblicazione della prima foto ufficiale. Il titolo della serie, The Paper, è destinato ad arrivare sulle reti americane nel mese di settembree, portando sulle scene uno scenario narrativo ricco di riferimenti alla storica sitcom. Un cast di . L'articolo The Paper, spin-off de The Office con DomhnallGleeson e SabrinaImpacciatore in un nuovoformatnarrativo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it