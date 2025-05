The Paper arrivano le prime immagini dello spin-off di The Office in arrivo a settembre

Peacock ha svelato le prime immagini di “The Paper”, atteso spinoff di “The Office” in arrivo a settembre. Presentato in anteprima durante l’evento NBCUniversal per gli inserzionisti, il mockumentary promette di riportare gli spettatori nell'universo che ha reso celebre la serie originale. Scopriamo insieme i dettagli e il cast, con Domhnall Gleeson tra i protagonisti.

Peacock ha offerto un primo sguardo a “The Paper”, la prossima serie di mockumentary ambientata nello stesso mondo di “The Office“. L’immagine in anteprima, che potete vedere qui sotto, è stata rilasciata durante la presentazione di NBCUniversal agli inserzionisti. I membri del cast Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore e Oscar Nuñez sono apparsi sul palco, dove è stato anche rivelato che lo show debutterà a settembre. La data esatta della première sarà annunciata in seguito. La sinossi ufficiale di “The Paper” recita: “La troupe del documentario che ha immortalato la filiale di Scranton della Dunder Mifflin è alla ricerca di un nuovo soggetto quando scopre uno storico giornale del Midwest e il suo editore che cerca di farlo rivivere“.In un trailer proiettato durante la presentazione, è stato rivelato che la serie è ambientata negli uffici del Toledo Truth-Teller. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Paper, arrivano le prime immagini dello spin-off di The Office in arrivo a settembre

