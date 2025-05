The Office | Peacock svela il titolo la prima foto e quando arriverà la nuova serie

Peacock ha finalmente svelato i dettagli della nuova serie ambientata nell'universo di The Office. Intitolata "The Paper", la serie offre uno sguardo fresco e inedito, accompagnato dalla prima foto ufficiale. Fan e appassionati possono ora scoprire quando arriverà questo attesissimo progetto!

Peacock ha svelato quandoarriverà la nuovaserie ambientata nell'universo di The Office, svelandone anche i primi dettagli. Peacock ha annunciato il titolo della nuovaserie ambientata nell'universo di The Office, svelandone inoltre la primafoto ufficiale. Il progetto si intitolerà The Paper e arriverà sugli schermi americani nel mese di settembnre. I primi dettagli della serie NBCUniversal ha presentato ufficialmente lo show che avrà come protagonista Domhnall Gleeson. Nel cast di The Paper ci saranno anche l'italiana Sabrina Impacciatore, Oscar Nunez, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, e Tim Key. Ecco la primafoto della serie: La trama ufficiale anticipa che negli episodi la troupe che ha immortalato la sede di Scranton della . 🔗Leggi su Movieplayer.it