The New Saints Band live allo Stone Rose

Sabato 17 maggio, dalle 21.30, non perdere l'energia travolgente dei The New Saints Band live allo Stone Rose! Prepara a divertirti con un mix di classic rock e r&b, mentre la band del momento esegue le hit più celebri del panorama musicale internazionale e italiano. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica!

Sabato 17 maggio dalle 21.30 vi aspetta una serata a tutta musica con la Band del momento. The New SaintsBand, più carica che mai, saprà intrattenere il pubblico con le canzoni più famose del panorama musicale internazionale ed italiano. Il loro repertorio spazia dal classic rock al r&b, dal pop.

