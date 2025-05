The Mandalorian & Grogu | Katee Sackhoff parla del possibile ritorno di Bo-Katan

Katee Sackhoff ha condiviso le sue riflessioni sul possibile ritorno di Bo-Katan nel film "The Mandalorian & Grogu", in arrivo nei cinema il 22 maggio 2026. Sebbene non sia ufficialmente nel cast, le sue dichiarazioni hanno acceso l'entusiasmo dei fan, alimentando le speranze di rivedere il suo iconico personaggio nell'universo di Star Wars.

KateeSackhoff non è ufficialmente nel cast del film The Mandalorian& Grogu, ma l'attrice ha alimentato le speranze dei fan. La storia della serie The Mandalorian proseguirà con un film in arrivo nei cinema il 22 maggio 2026 e KateeSackhoff ha parlato del futuro del suo personaggio. Lo show, prodotto per Disney+, sembrava destinato a tornare con delle puntate inedite prima dell'annuncio compiuto dallo studio che i fan potranno rivedere i personaggi sul grande schermo. Il futuro del personaggio KateeSackhoff, intervistata da ScreenRant, ha ora parlato di Bo-Katan, il personaggio che interpreta nella serie The Mandalorian. L'attrice, pur essendo attenta a non rivelare spoiler, ha confermato per la gioia dei fan: "La rivedrete di nuovo in qualche forma. . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Mandalorian & Grogu: Katee Sackhoff parla del possibile ritorno di Bo-Katan

Cosa riportano altre fonti

The Mandalorian & Grogu ha una data di uscita: ecco cosa sappiamo; Sigourney Weaver in The Mandalorian & Grogu: c'è bisogno di ribelli; Tutto quello che sappiamo su The Mandalorian & Grogu; The Mandalorian & Grogu, tantissima azione e i poteri di Baby Yoda nel trailer della Star Wars Celebration. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

The Mandalorian & Grogu: Katee Sackhoff parla del possibile ritorno di Bo-Katan - Katee Sackhoff non è ufficialmente nel cast del film The Mandalorian & Grogu, ma l'attrice ha alimentato le speranze dei fan. 🔗msn.com