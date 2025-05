The Legend of Ochi | viaggio artigianale tra leggende carpatiche e scoperta interiore di Yuri

"The Legend of Ochi" di Isaiah Saxon è un incantevole viaggio artigianale tra le leggende carpatiche e la scoperta interiore di Yuri. La pellicola fonde abilmente tecniche tradizionali e digitali, creando un universo che cattura l’essenza sia del reale che del fiabesco, offrendo un'esperienza visiva e narrativa unica.

La pellicola The Legend of Ochi, firmata dal giovane regista Isaiah Saxon, si presenta come un viaggio incantato che intreccia abilmente tecniche tradizionali e digitali per dare vita a un universo che sa essere allo stesso tempo realistico e fiabesco. Il regista, che ha maturato esperienze significative nella realizzazione di video musicali e opere sperimentali .

