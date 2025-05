The Last of Us i creatori rivelano come un infetto sia basato su dati scientifici reali

Nella seconda stagione di The Last of Us, attualmente disponibile su Sky e NOW, i creatori hanno svelato che i nuovi e spaventosi Stalker prendono ispirazione da dati scientifici reali. Questo dettaglio visivo unico arricchisce l'ambientazione già inquietante della serie, portando il terrore a un livello ancora più profondo e autentico.

I terrificanti nuovi Stalker, introdotti di recente nell'ultima stagione di The Last of Us della HBO, possiedono un dettaglio visivo che i creatori hanno confessato sia tratto da datiscientificireali. Nella seconda stagione di The Last of Us, in onda su Sky e in streaming su NOW, un inquietante dettaglio negli occhi degli Infetti trova fondamento nella scienza reale. Craig Mazin e Neil Druckmann svelano come questo effetto, ispirato agli animali notturni, renda più credibili e spaventose le creature. The Last of Us e gli occhi degli Infetti: quando la scienza si insinua nell'orrore Nel mondo devastato di The Last of Us, anche un riflesso può diventare un presagio di morte. Nella seconda stagione della serie HBO, gli Stalker - una delle varianti più letali degli infetti - fanno il . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Last of Us, i creatori rivelano come un infetto sia basato su dati scientifici reali

