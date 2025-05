The Last of Us 2 non dà tregua | nell' episodio 5 la vendetta di Ellie parte da Nora ed è brutale

In un crescendo di tensione e brutalità, l'episodio 5 di *The Last of Us 2* segna una svolta cruciale nella vendetta di Ellie, che inizia con l'incontro fatale con Nora. Con la trama che si fa sempre più intricata e drammatica, Ellie e Dina esplorano Seattle, avvicinandosi al loro obiettivo: trovare Abby. SPOILER ALERT: seguiamo insieme la loro inquietante avventura.

-SPOILER ALERT- Questo articolo tratta diffusamente il quinto episodio di The Last of Us 2-Ormai la fine di The Last of Us 2, che dura 7 episodi, si avvicina e le cose si fanno sempre più intense. nell'episodio 5, Dina sa che Ellie è immune e insieme vagano per Seattle nel tentativo di trovare Abby e il suo gruppo, senza farsi scoprire dal resto dei Lupi.Dopo aver analizzato i percorsi di pattugliamento dei Lupi, Ellie e Dina decidono che è meglio passare attraverso un lungo edificio che non è sorvegliato, ignare che ciò che le aspetta lì è molto più pericoloso di quanto pensino. È un capitolo pieno di grandi rivelazioni, in cui vediamo anche come la rabbia e il dolore per la morte di Joel stiano sempre più "infettando" Ellie, col rischio che si inoltri in un luogo molto oscuro.La nuova minaccia del cordyceps è nell'aria!Sappiamo che ci sono vari gradi di infezione da Cordyceps in The Last of Us, ma questo capitolo ci mostra una delle fasi più brutali. 🔗Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - The Last of Us 2 non dà tregua: nell'episodio 5 la vendetta di Ellie parte da Nora, ed è brutale

Ne parlano su altre fonti

