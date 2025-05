’The colors of dreams’ ultimo atto C’è il Gruppo Artistico di Fermo

Oggi si conclude alla galleria il Rivellino di Ferrara, in via Aldighieri 41, l'affascinante esposizione del Gruppo Artistico di Fermo, parte della Rassegna d’Art Exhibition intitolata

Oggi chiuderà, alla galleria il Rivellino a Ferrara in via Aldighieri 41, la bella ed interessante esposizione del GruppoArtistico di Fermo della Rassegna d'Art Exibition in Ferrara intitolata 'Thecolors of dreams'.Patrocinata dal Comune ed introdotta dalla prof Cinzia Reggiani vice presidente del Club Amici dell'arte di Ferrara e dal prof Leonardo Terenzi di Macerata del Gruppo stesso: proprio oggi si celebra il 50° anniversario di fondazione Club Amici dell'Arte, formatosi nell'aprile 1973 in un locale attiguo alla Sala-Teatro Estense, poi trasferitosi nel 1975 in via Baruffaldi 6 e qui rimase fino al 19 gennaio 2019 quando il Rivellino chiuse i battenti, per riaprire l'anno dopo in via Aldighieri 41. La vernice si è svolta con la presentazione degli espositori e del catalogo illustrato dal prof Leonardo Terenzi.

