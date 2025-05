The Apothecary Diaries | il momento di Jinshi

"The Apothecary Diaries: il momento di Jinshi" è tornato sotto i riflettori! Dopo una pausa, esploriamo gli ultimi episodi disponibili su Crunchyroll, ricchi di colpi di scena avvincenti. Maomao, catturata da Cui Ling, si trova in una situazione pericolosa. Scopriamo insieme come si evolverà questa intrigante trama!

Dopo una breve pausa, torniamo a parlare di uno degli anime dell'anno: The ApothecaryDiaries.Gli episodi resi disponibili da Crunchyroll nelle ultime tre settimane ci hanno mostrato un colpo di scena dopo l'altro: Maomao è stata rapida da Cui Ling, la quale ha preso in ostaggio anche la servitrice Zicui. I giorni passano, e la preoccupazione di Jinshi aumenta, così come la sua capacità di autocontrollo diminuisce. Il padre di Maomao, grande esperto di medicina e medico eccellente, è stato chiamato nella Corte Interna da quando la ragazza ha avuto il sospetto che il figlio della consorte Gyokuyou e dell'imperatore potesse essere podalico. Grazie a lui Jinshi e Gaoshun sono riusciti a ricostruire le ultime ore della ragazza prima che venisse rapita. La tensione è molta: chi potrebbe aver fatto una cosa simile, e perché? Anche noi spettatori non conosciamo la risposta a quest'ultima questione.

