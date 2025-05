tg sport – 12 5 2025

Tg Sport – 12 maggio 2025. In questa edizione: Napoli impatta col Genoa mentre l’Inter si avvicina; pari tra Verona e Lecce e Monza si fa valere a Udine. Musetti avanza negli ottavi a Roma, e Zarco trionfa a Le Mans, precedendo Marquez e Bagnaia. Si chiude infine con "La Barba al Palo".

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Il Napoli pareggia col Genoa, l'Inter accorcia a -1 – Pari tra Verona e Lecce, il Monza con orgoglio a Udine – Musetti conquista gli ottavi di finale a Roma – Zarco trionfa a Le Mans davanti a Marc Marquez e Bagnaia– La Barba al Palo – Questa Inter non si stanca mai

