tg economia – 12 5 2025

Benvenuti all'edizione di oggi del TG Economia. Scopriremo l'aumento dei prestiti bancari a marzo, l'importante intervento di Irfis FinSicilia a sostegno di famiglie e imprese, l'importanza della formazione continua nel migliorare i processi di lavoro e leadership, e l'impatto dell'inflazione percepita sui consumi. Restate con noi per tutti i dettagli!

Tg Economia – 11/4/2025 - ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Referendum, con "Futura" la Cgil lancia la corsa al quorum– Intesa Sanpaolo, design chiave del successo per il Made in Italy– Materiali per le costruzioni, il 2024 anno positivo– Immobili, le mappe catastali sono disponibili anche on line